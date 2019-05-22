Челси отпустит Сарри в Ювентус: названа сумма сделки

Новости спорта: Синие не будут препятствовать уходу тренера.

Челси готов отпустить главного тренера команды Маурицио Сарри в Ювентус, сообщает The Telegraph. Синие пойдут на такой шаг при одном условии — Старая синьора выплатит за итальянца компенсацию в размере 5 миллионов фунтов.

Руководство Ювентуса рассматривает Сарри как одного из кандидатов на пост тренера команды. Напомним, что Массимилиано Аллегри покинет Ювентус по завершению нынешнего сезона.

Также в услугах Сарри сильно заинтересована Рома и в случае ухода итальянца из Челси, Волки планируют предложить 60-летнему тренеру контракт.

Впрочем, сам Сарри недавно заявлял, что не собирается уходить из Челси, так как его все устраивает в лондонском клубе, и он желает добиваться дальнейшего прогресса с Синими. Отметим, что у итальянского менеджера сложились непростые отношения с болельщиками.

В нынешнем сезоне под руководством Сарри Челси занял третье место в АПЛ и вышел в Лигу чемпионов. Также Синие сыграют в финале Лиги Европы против Арсенала, решающий матч состоится 29 мая в Баку.