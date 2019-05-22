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Среда, 22.05.2019
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В сети появились фото новой формы Динамо

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В сети появились фото новой формы Динамо
11:11 Сегодня Телеграф

Новости спорта: На комплекте присутствуют цвета флага Украины.

В сети появились фотографии новой формы Динамо. Напомним, что киевляне официально представят новый комплект 26 мая, во время матча против ФК Львов.

Домашняя форма будет в белом цвете с синими полосами на рукавах. Отметим, что манжеты выполнены в цветах флага Украины.

Гостевая форма выполнена в синих цветах. На манжетах, как и на домашней форме, присутствуют сине-желтые цвета

Домашняя форма:

 

Гостевая форма:

Кроме того, в честь 80-летия со дня рождения легендарного тренера Валерия Лобановского, на форме будет присутствовать его автограф.

Динамо сотрудничает с New Balance c июля 2018 года. В нынешнем сезоне форма киевлян была шаблонной.

Киевляне заняли второе место в чемпионате Украины 2018/19 года. За 3 тура до финиша бело-синие уступают Шахтеру 11 очков.

Следующий матч Динамо проведет сегодня, 22 мая, на выезде против Шахтера в Харькове.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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