Шевченко надеется возглавить Милан

Новости спорта: Шева играл за россо-нери с 1999 по 2006 годы, а также с 2008 по 2009 год.

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко для La Gazzetta dello Sport рассказал, что в будущем может возглавить "Милан".

- Я на тренерском мостике "Милана"? Этот клуб очень много сделал для меня. "Милан" всегда в моем сердце, как и его болельщики.

Кто знает, возможно, однажды я и сяду на тренерскую скамейку "россо-нери", мне бы очень этого хотелось. Но сейчас я очень занят работой в национальной сборной Украины, – сказал Шевченко.

Напомним, что Шевченко вызвал на сбор "сине-желтых" перед Люксембургом и Сербией 31 игрока.