МЮ ведет переговоры с Дибалой

Новости спорта: Английский клуб изучает возможность трансфера форварда Ювентуса.

Манчестер Юнайтед продолжает предпринимать попытки подписать нападающего Ювентуса Пауло Дибалу.

Как сообщает издание Tuttosport, представители "красных дьяволов" уже встречались с семьей аргентинского форварда, которая представляет его интересы, и обсуждали детали возможного трансфера.

По информации источника, Юнайтед готов предложить полузащитника Поля Погба в обмен на 25-летнего игрока.

В этом сезоне нападающий провел 41 поединок в футболке "бьянконери", отличившись десятью голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Дибалы также заинтересован Атлетико.