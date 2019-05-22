Скачать
Среда, 22.05.2019
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Умер трехкратный чемпион Формулы-1 Лауда
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая
Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Усик занял 5 место в рейтинге The Ring
Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею

Официально. Боруссия подписала Азара

Официально. Боруссия подписала Азара
12:49 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Боруссия Д объявила о подписании Торгана Азара.

Боруссия Д на своем официальном сайте сообщила о трансфере полузащитника Боруссии М Торгана Азара. Бельгиец подписал контракт до июня 2024 года.

Сумма трансфера неизвестна, но Kicker оценивает переход в 30-40 миллионов евро. В Дортмунде Торган призван заменить проданного в Челси Кристиана Пулишича.

26-летний Торган Азар в нынешнем сезоне сыграл 35 матчах за Жеребцов во всех турнирах, отметившись 13 голами и 12 ассистами.

Вчера Боруссия Д объявила о трансфере защитника Хоффенхайма Нико Шульца. Также дортмундцы близки к подписанию полузащитника Байера Юлиана Брандта.

Боруссия завершила сезон на втором месте Бундеслиги, отстав от чемпиона Баварии на 2 очка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола, Торган Азар.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Определились все пары 1/4 финала чемпионата мира по хоккею
02 Названо новое место работы Хацкевича
03 УПЛ: Ворскла и Черноморец одержали победы
04 Украинка Калинина стартовала с победы на Ролан Гаррос
05 Генк повесил ценник на Малиновского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь