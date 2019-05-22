Официально. Боруссия подписала Азара

Новости спорта: Боруссия Д объявила о подписании Торгана Азара.

Боруссия Д на своем официальном сайте сообщила о трансфере полузащитника Боруссии М Торгана Азара. Бельгиец подписал контракт до июня 2024 года.

Сумма трансфера неизвестна, но Kicker оценивает переход в 30-40 миллионов евро. В Дортмунде Торган призван заменить проданного в Челси Кристиана Пулишича.

26-летний Торган Азар в нынешнем сезоне сыграл 35 матчах за Жеребцов во всех турнирах, отметившись 13 голами и 12 ассистами.

Вчера Боруссия Д объявила о трансфере защитника Хоффенхайма Нико Шульца. Также дортмундцы близки к подписанию полузащитника Байера Юлиана Брандта.

Боруссия завершила сезон на втором месте Бундеслиги, отстав от чемпиона Баварии на 2 очка.