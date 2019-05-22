Брага прибыла в Украину на спарринг против клуба Первой Лиги

Новости спорта: Делегация Браги прибыла в Ивано-Франковск.

Вчера, 21 мая, делегация Браги прибыла в Ивано-Франковск. В четверг, 23 мая, португальская команда проведет спарринг против Прикарпатья на стадионе Рух, сообщает официальный сайт представителя Первой лиги.

Сегодня португальцы посетят несколько мероприятий, а вечером футболисты Браги проведут тренировку на стадионе. Отметим, что Ивано-Франковск и Брага — города-побратимы, соглашение о сотрудничестве было подписано в декабре 2016 года.

Прикарпатье идет на 10-м месте в турнирной таблице Первой лиги. Брага завершила розыгрыш чемпионата Португалии на четвертой позиции и в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги Европы.

Напомним, что в этом сезоне португальцы в третьем раунде квалификации Лиги Европы не сумели пройти луганскую Зарю (1:1, 2:2). Также Брага в свое время встречалась с Шахтером и Динамо.