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Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая

Шахтер - Динамо: где и когда смотреть матч 22 мая
13:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Сегодня состоится финальный батл сезона.

22 мая в матче 30 тура чемпионата Украины встретятся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Встреча пройдет в Харькове на стадионе "Металлист".

«Шахтер» сыграет в домашней, оранжево-черной форме, «Динамо» – в бело-синей. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:36. Изначально время начала матча было в 19:30, но матч начнется в 19:36, ведь 1936 – год основания донецкой команды.

В прямом эфире матч покажет канал Футбол 2.

Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение "горнякам". На победу "Шахтера" можно поставить с коэффициентом 1,962. Ничья оценивается коэффициентом 3,64. На успех "Динамо" предлагается коэффициент 3,8.

"Шахтер" досрочно обеспечил себе чемпионский титул, а "Динамо" гарантировало себе второе место.

В нынешнем сезоне в чемпионате Украины команды встречались между собой уже трижды. В активе "Шахтера" и "Динамо" по одной победе, еще одна игра завершилась вничью. Кроме того, матч за Суперкубок Украины завершился минимальной победой "Динамо" (1:0), в Кубке Украины "Шахтер" отпраздновал успех в серии пенальти.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола.
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