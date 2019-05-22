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Прогноз на финал Лиги Европы от Ван Перси

Прогноз на финал Лиги Европы от Ван Перси
15:17 Ср, 22 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: В финале Лиги Европы сыграют два английских клуба Арсенал - Челси.

Завершивший карьеру футболиста Робин ван Перси дал свой прогноз на финальный матч Лиги Европы, в котором «Арсенал», за который голландец играл ранее, встретится с «Челси».

«Лично я думаю, что у „Арсенала“ есть преимущество. Они немного лучше. Но у «Челси» есть Эден Азар, он особенный игрок - в любой момент он может что-то придумать», — цитирует Ван Перси BBC.

Матч «Челси» - «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки. Помощниками в бригаде 45-летнего судьи будут его соотечественники Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли, а роль четвёртого рефери доверили Даниэле Орсато. Команду видеопомощников возглавит Массимилиано Иррати, которому будут помогать Марко Гуида, Шимон Марчиняк и Павел Сокольницки.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), Робин ван Перси, Эден Азар.
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