Барселона хочет подписать форварда

Новости спорта: Каталонцы ищут альтернативу Суаресу.

Руководство Барселоны планирует в летнее трансферное окно подписать центрального нападающего, сообщает Mundo Deportivo. Каталонцы хотят купить форварда, который станет заменой Луису Суаресу. Уругваец в последнее время часто травмируется.

Среди целей каталонцев называются форвард Валенсии Родриго Морено и нападающий Арсенала Александр Ляказетт.

Интересно, что Барселона не рассматривает в качестве «девятки» Антуана Гризманна. Ожидается, что француз вскоре станет игроком сине-гранатовых.

Отметим, что Барселона также намерена подписать центрального защитника Аякса Маттейса де Лигта и хочет усилиться опытным левым защитником.

Барселона стала чемпионом Ла Лиги в нынешнем сезоне, а в субботу, 25 мая, сыграет в финале Кубка Испании против Валенсии.