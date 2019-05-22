Барселона хочет подписать форварда

Руководство Барселоны планирует в летнее трансферное окно подписать центрального нападающего, сообщает Mundo Deportivo. Каталонцы хотят купить форварда, который станет заменой Луису Суаресу. Уругваец в последнее время часто травмируется.
Среди целей каталонцев называются форвард Валенсии Родриго Морено и нападающий Арсенала Александр Ляказетт.
Интересно, что Барселона не рассматривает в качестве «девятки» Антуана Гризманна. Ожидается, что француз вскоре станет игроком сине-гранатовых.
Отметим, что Барселона также намерена подписать центрального защитника Аякса Маттейса де Лигта и хочет усилиться опытным левым защитником.
Барселона стала чемпионом Ла Лиги в нынешнем сезоне, а в субботу, 25 мая, сыграет в финале Кубка Испании против Валенсии.