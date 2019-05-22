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"Где "Динамо", где?": Шахтер выпустил провокационную футболку

"Где "Динамо", где?": Шахтер выпустил провокационную футболку
15:00 Ср, 22 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: «Горняки» снова вспомнили крылатую фразу Жадсона.

«Шахтёр» начал продавать футболки со словами экс-«горняка» Жадсона после победы над киевским «Динамо» в полуфинале Кубка УЕФА: «Где «Динамо», где?».

Стоит такая футболка 299 гривен. В 2009 году «Шахтёр» по сумме двух встреч прошёл «Динамо» (1:1 и 2:1), а в финале еврокубка обыграл «Вердер» со счётом 2:1.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «твиттере» донецкого клуба.

В 30-м туре УПЛ «Шахтер» примет «Динамо» в Харькове.

«Шахтёр» в нынешнем сезоне уже в 12-й раз в истории Украины стал чемпионом страны. Этот трофей позволил «горнякам» стать самым титулованным клубом страны. Всего на счету дончан 34 трофея, у «Динамо» – 33.

Также «Шахтёр» 13 раз брал Кубок Украины, 8 раз – Суперкубок и становился обладателем Кубка УЕФА.

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ФК Шахтер, УПЛ, Новости футбола, Жадсон, ФК Динамо (Киев).
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