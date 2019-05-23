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СМИ: Гвардиола договорился о контракте с Ювентусом

СМИ: Гвардиола договорился о контракте с Ювентусом
04:56 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Испанец Хосеп Гвардиола провел встречу с представителями "бьянконери".

Как сообщает итальянский журналист Radio Sportiva Адриано Дель Монте, Хосеп Гвардиола провел встречу со спортивным директором Ювентуса Фабио Паратичи, на которой стороны обсудили возможное сотрудничество.

По информации источника, испанец подпишет четырехлетнее соглашение с Ювентусом уже этим летом.

"Европейские амбиции Ювентуса совпадают с амбициями Гвардиолы, а именно — победа в Лиге чемпионов", — так характеризует потенциальное сотрудничество испанца со "старой синьорой" испанский таблоид AS.

Гвардиола установил уникальное достижение в Англии

Гвардиола возглавил Манчестер Сити летом 2016-го. За это время "горожане" вместе со своим менеджером 2 раза становились чемпионами Англии, 2 раза поднимали над головой Кубок лиги и по 1 разу Суперкубок Англии и Кубок страны.

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ФК Манчестер Сити, ФК Ювентус, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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