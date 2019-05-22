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Пулишич: Переход в Челси является правильным шагом

Пулишич: Переход в Челси является правильным шагом
17:11 Ср, 22 Май 2019 Телеграф championat.com

Новости спорта: 20-летний американский футболист Кристиан Пулишич рассказал о переходе в Челси.

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Кристиан Пулишич, который присоединится к «Челси» летом нынешнего года, рассказал о своих ожиданиях перед началом выступлений в составе лондонской команды.

«Мне было 15 лет, когда я перебрался в дортмундскую «Боруссию». Я всегда этого хотел, и всё сводилось к тому, чтобы найти подходящий момент. Сейчас я просто почувствовал, что переход в «Челси» является правильным шагом. Я провёл прекрасное время в «Боруссии», но у меня было ощущение, которое по-прежнему со мной. Это крупнейшая сцена, и это просто невероятно – приехать в Англию и быть частью этой лиги. Это лучшая сцена для того, чтобы проявить себя.

Я хочу использовать свои навыки, скорость, резкость и креативность, чтобы помочь команде, особенно на флангах в атаке. Забивать голы и делать голевые передачи – за этим я здесь. Я хочу повлиять на игру и быть командным игроком, который будет полностью выкладываться. Мой сезон в Германии завершён, так что теперь я немного и хорошенько передохну перед началом Золотого кубка, и я не опоздаю на предсезонку. Я буду готов к сезону", — цитирует хавбека пресс-служба «Челси».

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ФК Челси, АПЛ, Новости футбола, Кристиан Пулишич.
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