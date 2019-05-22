Скачать
Четверг, 23.05.2019
Далакян проведет защиту пояса WBA в Киеве: стартовала продажа билетов
Далакян проведет защиту пояса WBA в Киеве: стартовала продажа билетов
Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
Ястремская пробилась в 1/4 финала теннисного турнира во Франции
Ястремская пробилась в 1/4 финала теннисного турнира во Франции
Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019
Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Динамо

Прогноз букмекеров на матч Шахтер - Динамо
15:42 Ср, 22 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Сегодня в Харькове донецкий Шахтер принимает киевское Динамо.

"Шахтер" досрочно обеспечил себе чемпионский титул, а "Динамо" гарантировало себе второе место.

В нынешнем сезоне в чемпионате Украины команды встречались между собой уже трижды. В активе "Шахтера" и "Динамо" по одной победе, еще одна игра завершилась вничью. Кроме того, матч за Суперкубок Украины завершился минимальной победой "Динамо" (1:0), в Кубке Украины "Шахтер" отпраздновал успех в серии пенальти.

Прогноз Фаворит Спорт

В пяти последних матчах между собой "Динамо" и "Шахтер" одержали по две победы и однажды сыграли вничью. Коэффициент на то, что "Шахтер" победит киевлян в Харькове – 1,78. Если матч вновь завершится ничьей – 4,05. Победу "Динамо" в 30-м туре чемпионата Украины букмекеры оценили коэффициентом 4,15.

В трех из пяти поединков ни одной из команд не удавалось забить гол. Коэффициент на то, что в этом поединке оба коллектива отметятся забитыми мячами – 1,69. Если же им это не удастся – 2,09. Коэффициент на результативную ничью – 4,50. Безголевая ничья – 10,25.

Прогноз Pari Match

В основном "Шахтер" и "Динамо" одерживают победы в очных матчах с разницей в один гол. Коэффициент на победу "Шахтер" в один мяч – 3,60. Победу киевлян в один мяч букмекеры оценили в 5,60.

Последний раз "Шахтер" побеждал "Динамо" с разницей в два гола еще в финале Кубка Украины 2018 года. Коэффициент на победу "горняков" в 2,5 мяча – 2,85. Победу "Динамо" с разницей в 2,5 мяча букмекеры оценили коэффициентом 7,10.

Прогноз 1xbet

Последняя игра между командами была сыграна в Киеве и завершилась ничьей 0:0. Если в этот раз матч снова завершится без голов – 11. Последнюю игру в Харькове в рамках УПЛ "Шахтер" выиграл 2:1. Коэффициент на этот исход в матче 30-го тура – 7,5.

В пяти последних матчах в Харькове "Динамо" трижды побеждало "горняков". Все матчи завершались минимальной победой 1:0. Коэффициент на этот результат – 13. В 2017 году команды сыграли очень результативный поединок, который завершился победой киевлян 2:3. Коэффициент на такой исход поединка – 46.

Поединок 30-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится в Харькове в среду, 22 мая. Начало игры в 19:30.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Шахтер, Кубок Украины, УПЛ, ФК Динамо (Киев).
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
02 Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
03 Шахтер - Динамо: составы команд
04 Барселона ищет сменщика Суареса
05 Хацкевич поздравил Шахтер с чемпионством
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь