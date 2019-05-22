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Барселона ищет сменщика Суареса

Барселона ищет сменщика Суареса
21:18 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Барселона" продолжает поиски футболистов, способных стать подменой для нападающего Луиса Суареса.

По информации Mundo Deportivo, каталонский клуб обратил внимание на 24-летнего Дивока Ориги из "Ливерпуля" и 34-летнего Фернандо Льоренте из "Тоттенхэма", успешно выступивших в полуфинале Лиги чемпионов и позволивших своим командам выйти в финал турнира. Руководство сине-гранатовых считает, что летом необходимо приобрести мощного форварда, способного влиять на результат после выхода на замену.

Стоит отметить, что у Льоренте в скором времени истекает контракт с "Тоттенхэмом", в связи с чем он может достаться "Барселоне" бесплатно.

ПСЖ и Барселона поборются за Гризманна

При этом покупка нового нападающего никак не повлияет на намерение сине-гранатовых заполучить форварда "Атлетико" Антуана Гризманна, поскольку тренерский штаб команды рассматривает его не как подмену Суаресу.

"Барселона" продолжает поиски футболистов, способных стать подменой для нападающего Луиса Суареса.

 
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ФК Барселона, Футбол, Луис Суарес, Новости футбола.
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