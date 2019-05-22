Гризманн: На стадионах не очень гостеприимно относятся к гомосексуалистам

Новости спорта: Французский футболист Антуан Гризманн поддерживает борьбу с гомофобией.

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн высказался о проблеме гомофобии в футболе.

«На стадионах действительно не очень гостеприимно относятся к гомосексуалистам. Порой во время игры можно услышать гомофобные песни. В наше время это недопустимо. Нам всем приходится платить за эту агрессию.

Думаю, для совершения каминг-аута нужно проявить храбрость. Нужно быть очень хорошим другом, чтобы партнёр по команде чувствовал достаточно уверенности и мог рассказать об этом. Трудно добиться такой уверенности. Если футболист с нетрадиционной ориентацией захочет совершить каминг-аут, то, возможно, он не получит поддержки со стороны других игроков сборной Франции, но точно получит её от меня.

Об этом необходимо говорить. Нужно всё время повторять, что гомофобия – это не мнение, а преступление», — цитирует Гризманна Le Parisien со ссылкой на журнал Têtu.