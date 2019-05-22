Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)

В среду, 22 мая, в 30-м туре чемпионата Украины по футболу сойдутся лучшие команды УПЛ - Шахтер и Динамо. Игра пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Рассудит встречу рефери Ярослав Козык, а стартовый свисток по просьбе Горняков прозвучит в 19:36 по киевскому времени (В 1936 году был основан Шахтер, - прим. ред.).
Горняки уже в статусе чемпиона страны принимают киевлян, которые обеспечили себе второе место. Несмотря на то, что турнирных целей эта встреча не преследует, ожидается бескомпромиссная битва в украинском "Эль-Класико". В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2", "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.
Составы команд:
Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Фернандо, Кайоде.
Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Андриевский, Де Пена, Беседин.
Прямая текстовая трансляция матча
Шахтер 1:1 Динамо
Голы: Тете 50' - Цыганков 36' (с пенальти)
Матч окончен!
90+3' - Тете пробил с угла штрафной - рядом с перекладиной.
90+2' - Штанга! Тете после прострела с левого фланга умудрился промазать по воротам с линии вратарской.
3 минуты добавлено к матчу.
90' - Опасно! Цыганков из убойной позиции пробил выше ворот.
90' - Пятов поймал мяч после удара Бурды.
89' - Опасно! Де Пена пробил с острого угла - Пятов вовремя вышел из рамки и отразил удар итальянца.
88' - Бутко нарушил правила - предупреждение.
86' - Шапаренко нарушил правила на Маркосе Антонио - желтая карточка.
84' - Де Пена пробил издали - мимо.
83' - Андриевский грубо сыграл на чужой половине - желтая карточка.
81' - Сидклей оказался в положении во вне игры.
77' - Желтая карточка для Дентиньо за фол на Цыганкове.
76' - Опасно! Кайоде не сумел переиграть Бойко, выйдя один на один с вратарем.
75' - Замена у Шахтера: Коваленко меняет Алана Патрика.
74' - Андриевский пробил со штрафного - выше ворот.
73' - Ордец нарушил правила вблизи своей штрафной.
68' - Кайоде пробил через себя - выше ворот.
65' - Замена у Шахтера: Ордец поменял Манора Соломона.
65' - Замена у Динамо: Шапаренко сменил Беседина, который получил повреждение.
65' - Цыганков со штрафного пробил выше ворот.
Удаление Хочолавы:
63' - Удаление! Хочолава рукой заблокировал удар Цыганкова - вторая желтая.
62' - Дентиньо пробил головой после подачи Тете - рядом со штангой.
60' - Дентиньо пробил с метров 25-и - мимо ворот.
55' - Тете получил предупреждение за неспортивное поведение.
52' - Тете пробил с острого угла - Бойко поймал мяч. Вратарь Динамо травмировался.
Видео гола Тете:
50' - Гол! Тете реализовал выход один на один.
46' - Замена у Шахтера: Дентиньо поменял Фернандо.
Начался второй тайм!
Лучшие моменты 1-го тайма:
Первый тайм окончен. Перерыв.
Удаление Шабанова:
45+1' -Удаление! Шабанов нарушил правила - вторая желтая и удаление.
41' - Шабанов нарушил правила в центре поля - предупреждение.
41' - Удар Беседина из пределов штрафной заблокирован.
Видео гола Цыганкова:
36' - Гол! Цыганков реализовал 11-метровый.
35' - Пенальти! Цыганков прорвался в чужую штрафной, а Фернандо сбил украинца - желтая карточка бразильцу.
31' - Шепелев пошел в грубейший подкат - желтая для динамовца.
29' - Цыганков пробил с линии штрафной - мимо.
25' - Беседин оказался во вне игры.
22' - Цыганков нарушил правила на Фернандо - предупреждение.
21' - Пятов поймал мяч после навеса Цыганкова со штрафного.
20' - Хочолава нарушил правила на Беседине - желтая карточка.
19' - Пятов поймал мяч после удара с метров 22-х от Цыганкова.
16' - Пятов в игре после скидки партнера головой.
11' - Цыганков пробил с острого угла - чуть выше ворот.
11' - Удар Сидорчука с метров 22-х заблокирован- угловой для Динамо.
8' - Хочолава пробил головой после подачи с углового - выше.
4' - Бойко поймал мяч после навеса с правого фланга.
3' - Беседин фолит в атаке.
2' - Сидорчук нарушил правила на чужой половине поля.
Матч начался!
В 18:15 началось предматчевое шоу на стадионе:
В следующем туре Горняки примут Мариуполь, Динамо сыграет дома с ФК Львов.