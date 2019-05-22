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Среда, 22.05.2019
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Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)

Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
18:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: Прямая текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер - Динамо.

В среду, 22 мая, в 30-м туре чемпионата Украины по футболу сойдутся лучшие команды УПЛ - Шахтер и Динамо. Игра пройдет в Харькове на ОСК "Металлист". Рассудит встречу рефери Ярослав Козык, а стартовый свисток по просьбе Горняков прозвучит в 19:36 по киевскому времени (В 1936 году был основан Шахтер, - прим. ред.).

Горняки уже в статусе чемпиона страны принимают киевлян, которые обеспечили себе второе место. Несмотря на то, что турнирных целей эта встреча не преследует, ожидается бескомпромиссная битва в украинском "Эль-Класико". В прямом эфире в Украине игру покажет телеканал "Футбол 2", "Телеграф Спорт" проведет текстовую трансляцию поединка. Кроме того, в этой статье будут доступны видео лучших моментов встречи.

Составы команд:

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Алан Патрик, Маркос Антонио, Тете, Соломон, Фернандо, Кайоде.

Динамо: Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей, Шепелев, Сидорчук, Цыганков, Андриевский, Де Пена, Беседин.

Прямая текстовая трансляция матча

Шахтер 1:1 Динамо

Голы: Тете 50' - Цыганков 36' (с пенальти)

Матч окончен!

90+3' - Тете пробил с угла штрафной - рядом с перекладиной.

90+2' - Штанга! Тете после прострела с левого фланга умудрился промазать по воротам с линии вратарской.

3 минуты добавлено к матчу.

90' - Опасно! Цыганков из убойной позиции пробил выше ворот.

90' - Пятов поймал мяч после удара Бурды.

89' - Опасно! Де Пена пробил с острого угла - Пятов вовремя вышел из рамки и отразил удар итальянца.

88' - Бутко нарушил правила - предупреждение.

86' - Шапаренко нарушил правила на Маркосе Антонио - желтая карточка.

84' - Де Пена пробил издали - мимо.

83' Андриевский грубо сыграл на чужой половине - желтая карточка.

81'Сидклей оказался в положении во вне игры.

77' - Желтая карточка для Дентиньо за фол на Цыганкове.

76' - Опасно! Кайоде не сумел переиграть Бойко, выйдя один на один с вратарем.

75' - Замена у Шахтера: Коваленко меняет Алана Патрика.

74'Андриевский пробил со штрафного - выше ворот.

73' - Ордец нарушил правила вблизи своей штрафной.

68' - Кайоде пробил через себя - выше ворот.

65' - Замена у Шахтера: Ордец поменял Манора Соломона.

65' - Замена у Динамо: Шапаренко сменил Беседина, который получил повреждение.

65' - Цыганков со штрафного пробил выше ворот.

Удаление Хочолавы:

63' - Удаление! Хочолава рукой заблокировал удар Цыганкова - вторая желтая.

62' - Дентиньо пробил головой после подачи Тете - рядом со штангой.

60' - Дентиньо пробил с метров 25-и - мимо ворот.

55' - Тете получил предупреждение за неспортивное поведение.

52' - Тете пробил с острого угла - Бойко поймал мяч. Вратарь Динамо травмировался.

Видео гола Тете:

50' - Гол! Тете реализовал выход один на один.

46' - Замена у Шахтера: Дентиньо поменял Фернандо.

Начался второй тайм!

Лучшие моменты 1-го тайма:

Первый тайм окончен. Перерыв.

Удаление Шабанова:

45+1' -Удаление! Шабанов нарушил правила - вторая желтая и удаление.

41' - Шабанов нарушил правила в центре поля - предупреждение.

41' - Удар Беседина из пределов штрафной заблокирован.

Видео гола Цыганкова:

36' - Гол! Цыганков реализовал 11-метровый.

35' - Пенальти! Цыганков прорвался в чужую штрафной, а Фернандо сбил украинца - желтая карточка бразильцу.

31' - Шепелев пошел в грубейший подкат - желтая для динамовца.

29' - Цыганков пробил с линии штрафной - мимо.

25' - Беседин оказался во вне игры.

22' - Цыганков нарушил правила на Фернандо - предупреждение.

21' - Пятов поймал мяч после навеса Цыганкова со штрафного.

20' - Хочолава нарушил правила на Беседине - желтая карточка.

19' - Пятов поймал мяч после удара с метров 22-х от Цыганкова.

16' - Пятов в игре после скидки партнера головой.

11' - Цыганков пробил с острого угла - чуть выше ворот.

11' - Удар Сидорчука с метров 22-х заблокирован- угловой для Динамо.

8' - Хочолава пробил головой после подачи с углового - выше.

4' - Бойко поймал мяч после навеса с правого фланга.

3' - Беседин фолит в атаке.

2' - Сидорчук нарушил правила на чужой половине поля.

Матч начался!

В 18:15 началось предматчевое шоу на стадионе:

Форвард Шахтера Мораес сломал два ребра

В следующем туре Горняки примут Мариуполь, Динамо сыграет дома с ФК Львов.

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ФК Динамо (Киев), ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, Новости футбола, Шахтер - Динамо.
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