Юлиан Брандт - официально игрок Боруссии Д

23-летний хавбек стал игроком дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Финансовые условия сделки не разглашаются. По неофициальной информации, трансфер обошёлся "шмелям" в 25 миллионов евро. Контракт действует до лета 2024-го года.
Напомним, Брандт играл за "фармацевтов" с 2014 года. Он принял участие в 33 встречах текущего розыгрыша чемпионата Германии, записав на свой счёт 7 голов и 15 результативных передач.
Ранее вице-чемпион Германии объявил о подписании полузащитника Торгана Азара из менхенгладбахской "Боруссии" и защитника "Хоффенхайма" Нико Шульца.