Юлиан Брандт - официально игрок Боруссии Д

Новости спорта: Полузащитник леверкузенского "Байера" Юлиан Брандт присоединился к другой немецкой команде.

23-летний хавбек стал игроком дортмундской "Боруссии". Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Финансовые условия сделки не разглашаются. По неофициальной информации, трансфер обошёлся "шмелям" в 25 миллионов евро. Контракт действует до лета 2024-го года.

Напомним, Брандт играл за "фармацевтов" с 2014 года. Он принял участие в 33 встречах текущего розыгрыша чемпионата Германии, записав на свой счёт 7 голов и 15 результативных передач.

Ранее вице-чемпион Германии объявил о подписании полузащитника Торгана Азара из менхенгладбахской "Боруссии" и защитника "Хоффенхайма" Нико Шульца.