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Александрия стала бронзовым призером УПЛ

Александрия стала бронзовым призером УПЛ
19:03 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Команда Владимира Шарана досрочно завоевала бронзовые медали Премьер-лиги.

В рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги Мариуполь и Александрия не определили победителя (1:1).

Хозяева отличились первыми, когда на 29-й минуте счет открыл Александр Пихаленок. Приазовцы могли забивать и раньше, но на 9-й минуте Александр Зубков не реализовал пенальти.

Под занавес первого тайма в меньшинстве команду Александра Бабича оставил защитник Сергей Яворский, после чего Андрей Запорожан с 11 метров сравнял и установил окончательный счет в матче.

Александрия остается на 3-м месте в турнирной таблице украинского чемпионата. Мариуполь — пятый и остает от сегодняшнего оппонента на 9 пунктов.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

«Мариуполь» – «Александрия» - 1:1

Голы: Пихаленок (30) - Запорожан (44, с пенальти)

Предупреждения: Полегенько (10), Игнатенко (85) - Задерака (53)

Удаление: Яворский (43)

Нереализованные пенальти: Зубков (9, голкипер)

«Мариуполь»: Худжамов - Горбунов (Тищенко, 81), Чоботенко, Яворский, Полегенько, - Игнатенко, Мишнев, Пихаленок - Зубков, Федорчук (Вакула, 61), Фомин (Борячук, 61)

«Александрия»: Панькив, - Пашаев, Микицей, Бухал, Лучкевич - Запорожан, Протасов (Шастал, 73), Банада, Задерака (Гречишкин, 60), - Ситало (Довгий, 87), Пономар

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ФК Александрия, УПЛ, Новости футбола, ФК Мариуполь.
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