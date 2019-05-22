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Матч Львов - Заря завершился нулевой ничьей

Матч Львов - Заря завершился нулевой ничьей
19:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: ПФК Львов и Заря сыграли вничью в матче 30-го тура УПЛ.

Командам не удалось забить в отчетном поединке. Больше опасных моментов по ходу игры создали луганчане, однако реализация подвела команду Юрия Вернидуба.

Заканчивала Заря матч в меньшинстве после удаления Левана Арвеладзе на 86-й минуте.

Таким образом, Заря не сумела оторваться в турнирной таблице от Мариуполя в борьбе за четвертое место. У луганчан 40 очков, столько же и у приазовцев.

У Львова 34 очка за два тура до конца сезона, команда Богдана Блавацкого практически лишилась шансов выйти в Лигу Европы.

Украинская Премьер-лига. 30-й тур

«Львов» – «Заря» Луганск – 0:0

Предупреждения: Пернамбуко, 28, Кадина, 90 – Арвеладзе, 73.

Удаление: Арвеладзе, 86.

«Львов»: Сарнавский – Адамюк, Борзенко, Насонов, Парамонов – Шина, Приймак (Пентелейчук, 83), Мартан, Пернамбуко – Липе (Кадина, 62), Алваро (Висенте, 73).

Главный тренер – Богдан Блавацкий.

«Заря»: Шевченко – Тымчик, Вернидуб, Белый, Михайличенко – Силас (Кочергин, 78), Арвеладзе – Караваев, Леднев (Кабаев, 56), Хомченовский – Будковский (Громов, 46).

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ФК Заря, УПЛ, Новости футбола, ФК Львов.
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