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Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)

Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
07:55 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт

Новости спорта: Команды расписали результативную ничью.

"Шахтер" в ранге чемпиона страны в матче 30-го тура УПЛ принимает "Динамо".

Киевляне открыли счет в первом тайме (Цыганков с пенальти), однако перед самым перерывом остались в меньшинстве (вторую желтую схлопотал Шабанов).

"Горняки" не применули воспользоваться численным преимуществом, и сравняли счет сразу после перерыва - Тете использовал выход один на один.

После того, как арбитр в середине второго тайма уровнял составы (вторая желтая для Хочолавы), команды не смогли больше забить ни разу, хотя свои очень неплохие моменты имели и те и те.

Вашему вниманию видеообзор этого поединка:

Шахтер — Динамо 1:1

Голы: Тете, 50 — Цыганков, 37

Шахтер: Пятов — Болбат, Кривцов, Хочолава, Матвиенко — Алан Патрик (Коваленко, 75), Маркос Антонио — Тете, Соломон (Ордец, 66), Фернандо (Дентиньо, 46) — Кайоде.

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Шабанов, Сидклей — Шепелев, Сидорчук — Цыганков, Андриевский, Де Пена — Беседин (Шапаренко, 65).

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ФК Шахтер, ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Новости футбола.
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