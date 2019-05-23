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Футболист Барселоны хочет видеть Гризманна в клубе

Футболист Барселоны хочет видеть Гризманна в клубе
08:39 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Иван Ракитич поделился мнением по поводу возможного перехода Антуана Гризманна в стан каталонцев.

Полузащитник Барселоны Иван Ракитич поделился мнением по поводу возможного перехода Антуана Гризманна в стан каталонцев. По словам хорвата, он хотел бы иметь партнера по команде такого уровня.

«Мне очень нравится Гризманн, если не учитывать тот факт, что в прошлом году он лишил меня мечты на ЧМ-2018. Он профессионал, который выиграл почти все. Несомненно, Гризманн усилит любую команду», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo.

«Отказ Барселоне в прошлом году? Он показал свою любовь и преданность к клубу, сделав решение в пользу Атлетико, а не против Барселоны. Нелегко решиться тогда остаться в команде, а сейчас уйти из нее, поэтому я уважаю его и готов пожать руку».

Напомним, Гризманн покинет команду Диего Симеоне летом, о чем уже объявил заранее и провел последний матч за клуб.

Предположительно, Гризманн станет игроком Барселоны, которая готова выплатить уменьшенную клаусулу в размере 125 миллионов евро. Изначальная сумма отсупных в 200 миллионов перестанет быть актуальной с 1 июля.

В нынешнем сезоне звезда сборной Франции принял участие в 48 матчах Атлетико во всех турнирах, забив 21 гол и отдав 10 результативных передач.

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ФК Барселона, Футбол, Новости футбола, Антуан Гризманн.
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