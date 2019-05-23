Барселона - Валенсия: прогноз букмекеров на финал Кубка Испании

В пятницу, 25 мая, на стадионе Бенито Вильямарин (Севилья) состоится финал Кубка Испании Барселоной и Валенсией. Стали известны котировки букмекеров на данную встречу.
Так, букмекерская компания Фаворит Спорт считает явным фаворитом Барселону.
На победу в турнире номинальных хозяев принимаются ставки с коэффициентом 1.26, тогда как на триумф номинальных гостей можно поставить с коэффициентом 2.78.
В случае, если матч закончится вничью в основное время, можешь умножить свою ставку на 3.90.
Ранее мы сообщали, что игроки Барселоны не хотят видеть Гризманна в своей команде. Не самые приятные новости для француза.