Барселона - Валенсия: прогноз букмекеров на финал Кубка Испании

Новости спорта: Букмекеры определили фаворита финала Кубка Испании по футболу.

В пятницу, 25 мая, на стадионе Бенито Вильямарин (Севилья) состоится финал Кубка Испании Барселоной и Валенсией. Стали известны котировки букмекеров на данную встречу.

Так, букмекерская компания Фаворит Спорт считает явным фаворитом Барселону.

На победу в турнире номинальных хозяев принимаются ставки с коэффициентом 1.26, тогда как на триумф номинальных гостей можно поставить с коэффициентом 2.78.

В случае, если матч закончится вничью в основное время, можешь умножить свою ставку на 3.90.

Ранее мы сообщали, что игроки Барселоны не хотят видеть Гризманна в своей команде. Не самые приятные новости для француза.