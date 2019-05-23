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В Харькове состоялась торжественная церемония награждения Шахтера

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В Харькове состоялась торжественная церемония награждения Шахтера
10:01 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: ФК Шахтер

Новости спорта: После поединка с Динамо оранжево-черные отпраздновали чемпионство.

После матча Шахтера с Динамо в Харькове состоялась церемония награждения Горняков в связи с победой в чемпионате Украины. Футболисты, тренерский штаб, менеджмент и персонал получили золотые медали чемпионов Украины.

В конце награждения капитан Шахтера Тайсон поднял чемпионский кубок, после чего к нему присоединились и его партнеры.

 Как Шахтер в Харькове награждали:

Шахтер стал чемпионом Украины в двенадцатый раз в истории. Горняки выиграли уже третий кряду чемпионский титул под руководство Паулу Фонсеки, который возглавил команду летом 2016 года.

Яркие снимки:

Шахтер, обыграв Зарю в 29-м туре УПЛ, за три тура до конца сезона стал чемпионом Украины. Горняки завоевали свой 34 трофей за время независимости Украины. По этому показателю Шахтер обошел Динамо, у киевлян 33 трофея после 1991 года.

Сегодня Горняки сыграли с киевлянами вничью (1:1). За два тура до конца чемпионата Шахтер опережает Динамо на 11 очков.

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ФК Шахтер, Футбол, Кубок Украины, УПЛ, Новости футбола.
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