Милан определился с главным кандидатом на пост наставника

Новости спорта: Симоне Индзаги может возглавить Милан.

Главный тренер Лацио Симоне Индзаги может возглавить Милан, сообщает Football Italia со ссылкой на итальянские печатные издания Corriere della Sera и La Gazzetta dello Sport.

Действующий наставник римлян может сменить на тренерском мостике россонери Дженнаро Гаттузо, о возможной отставке которого СМИ сообщали в течение сезона.

Примечательно, что до сегодняшнего дня главным и, по сути, единственным серьезным претендентом на приглашение Индзаги оставался Ювентус, который в конце сезона расстанется с Массимилиано Аллегри. По информации отдельных источников, Индзаги даже успел согласиться на приглашение Старой синьоры.

На сегодняшний день россонери занимают 5-е место в турнирной таблице итальянского чемпионата за один тур до его завершения. От соседей из Интера команда Гаттузо отстает на один пункт.

В воскресенье, 26 мая, Милан в последнем матче сезона сыграет на выезде со СПАЛом.