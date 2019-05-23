"Взял курс на сборную": Коноплянка опубликовал забавное фото

Новости спорта: Евгений Коноплянка успел отдохнуть перед сбором национальной команды и уже готов к новым вызовам.

Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка готов к встрече с партнерами по национальной команде и тренером Андреем Шевченко.

Украинец завершил выступления с Шальке в чемпионате Германии и уже ждет поездки в Украину. Коноплянка попал в список легионеров, вызванных в сборную, поэтому прибудет на июньский сбор.

Футболист уже приготовил для этого... плавки. Коноплянка разместил фото, на котором он ныряет в бассейн в позе супермена, подписав ее: "Взял курс на сборную".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Взял курс на Сборную Публикация от Yevhen Konoplyanka (@konoplyanka.official) 22 Май 2019 в 7:59 PDT

Напомним, что сбор национальной команды начнется в Харькове 25 мая. Шевченко будет готовить команду к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня соответственно.