"Взял курс на сборную": Коноплянка опубликовал забавное фото

Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка готов к встрече с партнерами по национальной команде и тренером Андреем Шевченко.
Украинец завершил выступления с Шальке в чемпионате Германии и уже ждет поездки в Украину. Коноплянка попал в список легионеров, вызванных в сборную, поэтому прибудет на июньский сбор.
Футболист уже приготовил для этого... плавки. Коноплянка разместил фото, на котором он ныряет в бассейн в позе супермена, подписав ее: "Взял курс на сборную".
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Напомним, что сбор национальной команды начнется в Харькове 25 мая. Шевченко будет готовить команду к отборочным матчам Евро-2020 против Сербии и Люксембурга 7 и 10 июня соответственно.