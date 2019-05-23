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Экс-вратарь сборной Венгрии Габор Кирай завершил карьеру

Экс-вратарь сборной Венгрии Габор Кирай завершил карьеру
11:59 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Габор Кирай провел более 100 матчей в составе сборной Венгрии, став самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы по футболу.

Венгерский вратарь Габор Кирай решил завершить футбольную карьеру, сообщает его последний клуб Халадаш Сомбатхей.

Габор Кирай провел более 100 матчей в составе сборной Венгрии, став самым возрастным игроком в истории чемпионатов Европы по футболу (на Евро-2016 Кирай сыграл в возрасте 40 лет и 86 дней).

На клубном уровне кипер выступал родном Халадаше, где начал и завершил карьеру, а также в Герте, Кристал Пэлас, Астон Вилле, Бернли, Фулхэме и Мюнхене 1860.

Широкую известность Кираю принес его стиль вратарской экипировки в виде штанов, в которых он в том числе выступал и на Евро-2016.

В Венгрии его признали лучшим вратарем минувшего десятилетия, также Кирай является рекордсменом по количеству матчей за сборную.

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Сборная Венгрии, Футбол, Новости футбола, Габор Кирай.
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