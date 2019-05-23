Динамо в ближайшие дни проведет переговоры с иностранным тренером

Новости спорта: Киевский клуб находится в решающий стадии переговоров с возможным будущим новым главным тренером команды.

Как стало известно Sport Arena, киевский клуб находится в решающий стадии переговоров с возможным будущим новым главным тренером команды.

Как мы уже сообщали, руководители Динамо рассматривают вариант с приглашением иностранного специалиста.

По нашей информации, потенциальный наставник столичного клуба в ближайшее время планирует прибыть в Киев и должен присутствовать на матче бело-синих со Львовом, который состоится 26 мая в рамках 31-го тура УПЛ.

Если переговоры пройдут успешно, о назначении нового наставника клуба должно быть объявлено после заключительного тура чемпионата и истечения срока контракта нынешнего главного тренера Динамо Александра Хацкевича.

Напомним, что кандидатами на пост главного тренера Динамо также являются спортивный директор бело-синих Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

На данный момент Динамо находится на втором месте УПЛ, в то время как Шахтер уже завоевал золотые медали чемпионата и выиграл Кубок Украины