Динамо отказалось продавать Цыганкова в Наполи

Новости спорта: Игорь Суркис отказался продать лидера Динамо за 18 миллионов евро.

Динамо отказом ответило Наполи на запрос о трансфере лидера киевлян Виктора Цыганкова, сообщает Football.ua.

По информации издания, Наполи предложило за молодого полузащитника 18 миллионов евро, которые не привлекли "бело-синих". Президент клуба Игорь Суркис даже не рассматривал предложение итальянской команды, сразу ответив отказом.

Отметим, что контракт Цыганкова с Динамо действует до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне игрок провел 45 матчей, оформив 18 голов и совершив 16 результативных передач.