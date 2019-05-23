Марадона опроверг свое задержание

Новости спорта: Легендарный футболист заверил, что лишь подписал необходимые документы.

Диего Марадона прокомментировал информацию о своем задержании в аэропорту в Аргентине. По его словам, его никто не задерживал, он только подписал нужные документы и отправился по своему маршруту.

"Меня никто не останавливал и не задерживал. И в тюрьму никто не сажал. Люди в аэропорту нормально отнеслись ко мне. Я подписал документы, которые должен был подписать и все", - цитирует Марадону Ciudad Magazine.

Ранее появилась информация о том, что Марадону задержали в аэропорту из-за судового иска его бывшей девушки, обвинившей экс-игрока в невыплате 5 миллионов фунтов стерлингов.

Сообщается, что по делу пройдет судебное заседание, запланированное на 13 июня.