Шевченко довызвал в сборную еще одного форварда

Новости спорта: Форвард Динамо призван заменить травмированного Мораеса.

Нападающий Динамо Артем Беседин получил вызов в национальную сборную Украины, сообщает официальный сайт ФФУ.

Форвард призван заметить в составе главной команды страны Жуниора Мораеса, который из-за травмы не сможет принять участие в ближайших матчах сборной.

Беседин в течение года не выступал за сборную из-за травмы. В последний раз Артем, на счету которого 11 матчей и 1 гол за команду Андрея Шевченко, играл за желто-синих в товарищеских матчах против Марокко (0:0) и Албании (4:1).

Артем в январе перенес операцию на ахилле и только в мае завершил восстановление. Его возвращение пришлось на матч Динамо против Мариуполя в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги (2:1).

Всего в составе киевлян нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

В рамках 3-го и 4-го туров квалификации на Евро-2020 подопечные Шевченко проведут матчи с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня) соответственно. 25 мая сборная соберется в рамках подготовительного сбора.