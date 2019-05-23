Скачать
Четверг, 23.05.2019
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
ЧМ-2019 по хоккею: расписание матчей 23 мая
Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
Свитолина поделилась ожиданиями от Roland Garros
Свитолина поделилась ожиданиями от Roland Garros
Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019
Женская сборная Украины занимает 5 место в рейтинге FIBA перед ЧЕ-2019

Шевченко довызвал в сборную еще одного форварда

Шевченко довызвал в сборную еще одного форварда
13:41 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Форвард Динамо призван заменить травмированного Мораеса.

Нападающий Динамо Артем Беседин получил вызов в национальную сборную Украины, сообщает официальный сайт ФФУ.

Форвард призван заметить в составе главной команды страны Жуниора Мораеса, который из-за травмы не сможет принять участие в ближайших матчах сборной.

Беседин в течение года не выступал за сборную из-за травмы. В последний раз Артем, на счету которого 11 матчей и 1 гол за команду Андрея Шевченко, играл за желто-синих в товарищеских матчах против Марокко (0:0) и Албании (4:1).

Артем в январе перенес операцию на ахилле и только в мае завершил восстановление. Его возвращение пришлось на матч Динамо против Мариуполя в рамках 29-го тура украинской Премьер-лиги (2:1).

Всего в составе киевлян нападающий в нынешнем сезоне принял участие в 16 матчах, забив 2 гола и отдав 2 результативные передачи.

В рамках 3-го и 4-го туров квалификации на Евро-2020 подопечные Шевченко проведут матчи с Сербией (7 июня) и Люксембургом (10 июня) соответственно. 25 мая сборная соберется в рамках подготовительного сбора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Артем Беседин, Сборная Украины по футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шахтер 1:1 Динамо: события матча (Видео)
02 Шахтер и Динамо разошлись миром в Харькове
03 Фьюри рассказал, когда проведет бой-реванш с Уайлдером
04 Шахтер - Динамо: обзор матча УПЛ (Видео)
05 СМИ: Гвардиола договорился о контракте с Ювентусом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь