Обамеянг: Мы уважаем решение Мхитаряна

Новости спорта: Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал тот факт, что его партнер по команде Генрих Мхитарян по политическим мотивам не поедет в Баку на финал Лиги Европы.

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг прокомментировал тот факт, что его партнёр по команде Генрих Мхитарян по политическим мотивам не поедет в Баку на финал Лиги Европы с «Челси».

Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран.

«Мы знаем, что это позор, но мы уважаем его решение. Ему нелегко ехать туда из-за политических проблем. Это большой позор, но теперь у нас есть ещё одна мотивация для победы. Все в команде хотят вернуться в Лигу чемпионов. Это было целью с начала сезона», — цитирует Обамеянга Evening Standard.

Матч «Челси» – «Арсенал» состоится 29 мая на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главным арбитром встречи назначен итальянец Джанлука Рокки, которому помогут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли.