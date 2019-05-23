СМИ: Гвардиола подпишет контракт с Ювентусом

Новости спорта: Гвардиола подпишет четырехлетний контракт с Ювентусом.

Ювентус и главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола достигли договоренности о сотрудничестве.

По информации итальянского издания Raisport, испанский специалист подпишет четрехлетнее соглашение с итальянским клубом, которым предусмотрена зарплата в 24 миллиона евро за сезон.

Сообщается, что подписание контракта состоится 4 июня, а 14-го туринцы представят нового тренера однако, официальной информации по этому поводу нет.

Напомним, что Ювентус объявил, что Массимиллиано Аллегри покинет клуб в конце сезона.

Ранее сообщалось, что Ювентус согласовал контракт с Почеттино. Напомним, что Криштиану Роналду хотел, чтобы Ювентус возглавил Жозе Моуринью.