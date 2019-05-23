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СМИ узнали имя иностранного кандидата на пост наставника Динамо

СМИ узнали имя иностранного кандидата на пост наставника Динамо
15:17 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Адам Навалка - один из кандидатов для замены Хацкевича.

Бывший тренер сборной Польши, а ныне наставник Леха Адам Навалка летом может возглавить киевское Динамо, сообщает Zbirna.com.

Ранее сообщалось, что иностранный тренер, который может возглавить киевский клуб, будет присутствовать на ближайшем матче Динамо в УПЛ против ФК Львов. 

Издание сообщает, что польский специалист вскоре проведет переговоры с руководством киевлян. 

Навалка еще не тренировал за пределами Польши, где возглавлял ряд клубов, а также сборную Польши с 2013 по 2018 годы. С национальной командой тренер работал на Евро-2016.

С 2018 года поляк возглавляет Лех из Познани, закончив чемпионат на 8-м месте турнирной таблицы.

Если переговоры пройдут успешно, о назначении нового наставника клуба должно быть объявлено после заключительного тура чемпионата и истечения срока контракта нынешнего главного тренера Динамо Александра Хацкевича.

Напомним, что кандидатами на пост главного тренера Динамо также являются спортивный директор бело-синих Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.

Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

На данный момент Динамо находится на втором месте УПЛ, в то время как Шахтер уже завоевал золотые медали чемпионата и выиграл Кубок Украины.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, Александр Хацкевич, Новости футбола, Адам Навалка.
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