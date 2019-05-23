СМИ узнали имя иностранного кандидата на пост наставника Динамо

Бывший тренер сборной Польши, а ныне наставник Леха Адам Навалка летом может возглавить киевское Динамо, сообщает Zbirna.com.
Ранее сообщалось, что иностранный тренер, который может возглавить киевский клуб, будет присутствовать на ближайшем матче Динамо в УПЛ против ФК Львов.
Издание сообщает, что польский специалист вскоре проведет переговоры с руководством киевлян.
Навалка еще не тренировал за пределами Польши, где возглавлял ряд клубов, а также сборную Польши с 2013 по 2018 годы. С национальной командой тренер работал на Евро-2016.
С 2018 года поляк возглавляет Лех из Познани, закончив чемпионат на 8-м месте турнирной таблицы.
Если переговоры пройдут успешно, о назначении нового наставника клуба должно быть объявлено после заключительного тура чемпионата и истечения срока контракта нынешнего главного тренера Динамо Александра Хацкевича.
Напомним, что кандидатами на пост главного тренера Динамо также являются спортивный директор бело-синих Алексей Михайличенко и Юрий Калитвинцев.
Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.
На данный момент Динамо находится на втором месте УПЛ, в то время как Шахтер уже завоевал золотые медали чемпионата и выиграл Кубок Украины.