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В Манчестер Сити прокомментировали возможный уход Гвардиолы в Ювентус

В Манчестер Сити прокомментировали возможный уход Гвардиолы в Ювентус
05:31 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: "Манчестер Сити" опроверг информацию, согласно которой главный тренер команды Хосеп Гвардиола присоединится к "Ювентусу" нынешним летом.

Ранее в СМИ сообщалось, что испанский специалист заключит контракт с бьянконери 4 июня, а официально стороны объявят о сотрудничестве спустя 10 дней – 14 июня.

"Как член совета директоров я был удивлён, прочитав об этом. Он наш тренер, и он хочет остаться с нами. То, о чём писали, ложь. Первое, что серьезный клуб делает в этих случаях, это связывается с другим клубом. Это немыслимо, что "Манчестер Сити" не знает о предполагаемой презентации всего за несколько дней. История совершенно безосновательна. Мы не понимаем, почему клуб должен в очередной раз вмешиваться, чтобы сказать, что Гвардиола не хочет покидать "Манчестер Сити". Этого вопрос не существует", — цитирует члена совета директоров Альберто Галасси Sky Sport Italia.

Гвардиола установил уникальное достижение в Англии

Гвардиола возглавил "Манчестер Сити" летом 2016 года. За три года работы он выиграл с "горожанами" шесть трофеев. Действующий контракт специалиста рассчитан до лета 2021 года. Ранее Гвардиола также работал с "Барселоной" и "Баварией".

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Новости футбола, Хосеп Гвардиола.
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