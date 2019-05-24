Голкипер Фулхэма вошел в топ-10 самых быстрых футболистов сезона в АПЛ

В топе списка расположился защитник "красных дьяволов" Тимоти Фосу-Менса, выступавший в сезоне-2018/19 на правах аренды за "Фулхэм". 21-летний нидерландец разогнался до 35,32 км/час.
Топ-10 самых скоростных футболистов АПЛ в сезоне-2018/19:
1. Тимоти Фосу-Менса ("Манчестер Юнайтед") — 35,32 км/час
2. Кайл Уокер ("Манчестер Сити") — 35,27 км/час
3. Рубен Винагре ("Вулверхэмптон") — 35,20 км/час
4. Лерой Сане ("Манчестер Сити") — 35,18 км/час
5. ДеАндре Йедлин ("Ньюкасл") — 35,17 км/час
6. Жерар Деулофеу ("Уотфорд") — 35,13 км/час
7. Фелипе Андерсон ("Вест Хэм") — 35,11 км/час
8. Дивок Ориги ("Ливерпуль") — 35,04 км/час
9. Серхио Рико (вратарь, "Фулхэм") — 35,01 км/час
10. Патрик ван Анхольт ("Кристал Пэлас") — 34,96 км/час.