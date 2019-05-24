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Голкипер Фулхэма вошел в топ-10 самых быстрых футболистов сезона в АПЛ

Голкипер Фулхэма вошел в топ-10 самых быстрых футболистов сезона в АПЛ
04:06 Сегодня Телеграф dynamo.kiev.ua

Новости спорта: Вратарь футбольного клуба "Фулхэм" Серхио Рико попал в топ-10 самых быстрых игроков сезона-2018/19 в АПЛ.

В топе списка расположился защитник "красных дьяволов" Тимоти Фосу-Менса, выступавший в сезоне-2018/19 на правах аренды за "Фулхэм". 21-летний нидерландец разогнался до 35,32 км/час.

Топ-10 самых скоростных футболистов АПЛ в сезоне-2018/19:

Зинченко попал в альтернативную символическую сборную АПЛ-2018/19

1. Тимоти Фосу-Менса ("Манчестер Юнайтед") — 35,32 км/час

2. Кайл Уокер ("Манчестер Сити") — 35,27 км/час

3. Рубен Винагре ("Вулверхэмптон") — 35,20 км/час

4. Лерой Сане ("Манчестер Сити") — 35,18 км/час

5. ДеАндре Йедлин ("Ньюкасл") — 35,17 км/час

6. Жерар Деулофеу ("Уотфорд") — 35,13 км/час

7. Фелипе Андерсон ("Вест Хэм") — 35,11 км/час

8. Дивок Ориги ("Ливерпуль") — 35,04 км/час

9. Серхио Рико (вратарь, "Фулхэм") — 35,01 км/час

10. Патрик ван Анхольт ("Кристал Пэлас") — 34,96 км/час.

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ФК Фулхэм, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Серхио Рико.
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