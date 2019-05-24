Появился еще один претендент на Малиновского

Новости спорта: Лидер полузащиты сборной Украины может продолжить карьеру в Португалии.

Полузащитник Генка Руслан Малиновский заинтересовал Спортинг. Португальский гранд видит в украинце замену Бруну Фернандешу, который близок к уходу из команды. Португальским полузащитником интересуется Манчестер Сити.

Сергей Серебренников, агент Малиновского, заявил, что его клиент открыт к предложениям из Португалии.

«Он открыт для любых предложений, и Португалия не является исключением. Хотя мне кажется, что в стране есть только три клуба, способных подписать Руслана».

«У нас есть несколько предложений, и на следующей неделе мы спокойно их изучим. Ранее Руслан был сосредоточен на том, чтобы помочь Генку выиграть чемпионат Бельгии. Нас интересует выбор хорошего проекта», — цитирует Серебренникова Ojogo.pt.

В свою очередь La Gazzetta dello Sport сообщала, что Малиновский может перейти в Наполи. Клуб рассматривает украинца в качестве усиления команды, если им не удастся подписать полузащитника Аталанты Йосипа Иличича.

Ранее появилась информация о переговорах Спартака с Малиновским, хотя агент футболиста назвал подобные разговоры слухами. Зимой украинцем активно интересовалась Рома, а прошлым летом он мог перебраться в Сельту.

Малиновский финишировал на втором месте в голосовании на звание лучшего футболиста года в Бельгии, уступив полузащитнику Брюгге Хансу Ванакену. Генк же назвал украинского полузащитника лучшим игроком команды в сезоне и вручил золотую бутсу.

26-летний украинец в нынешнем сезоне провел 51 матч за Генк, отметившись 16 голами и 16 результативными передачами. Малиновский помог клубу досрочно выиграть чемпионат Бельгии.

Спортинг занял третье место в розыгрыше чемпионата Португалии и в следующем сезоне будет выступать в Лиге Европы.