Скачать
Пятница, 24.05.2019
Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Монако-2019
Хэмилтон выиграл вторую практику на Гран-при Монако-2019
Определились полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею
Определились полуфинальные пары на чемпионате мира по хоккею
Ломаченко оказался лучше Кроуфорда и Иноуэ по статистическим показателям
Ломаченко оказался лучше Кроуфорда и Иноуэ по статистическим показателям
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)
Все 36 голов Месси в Примере (Видео)

Боруссия Д готовит еще один громкий трансфер

Боруссия Д готовит еще один громкий трансфер
08:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Марио Манджукич может продолжить карьеру в дортмундской "Боруссии".

Форвард «Ювентуса» Марио Манджукич может продолжить карьеру в дортмундской «Боруссии», сообщает Bild. По информации издания, на его кандидатуре настаивает консультант клуба Маттиас Заммер. Отмечается, что главный тренер «шмелей» Люсьен Фавр намерен увеличить игровое время Пако Алькасера и Марио Гётце.

Манджукич перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Атлетико». Сумма трансфера составила € 21 млн. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей в чемпионате Италии, стал автором девяти забитых мячей, а также отдал семь результативных передач.

В составе туринского клуба хорватский форвард четыре раза становился чемпионом Италии, трижды выигрывал Кубок страны. Манджукич провёл за итальянский клуб 162 матча и забил 44 гола.

Ранее «Боруссия» объявила о трансферах полузащитников Нико Шульца («Хоффенхайм) и Торгана Азара («Боруссия» М), а также форварда «Байера» Юлиана Брандта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бундеслига, Марио Манджукич, ФК Боруссия Д, Футбол, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Льюис назвал единственного своего оппонента, которого он едва не ударил вне ринга
02 ЧМ-2019 по хоккею: Канада одолела Швейцарию, Россия обыграла США
03 Уайлдер: У Фьюри после боя со мной провалы в памяти
04 Все 36 голов Месси в Примере (Видео)
05 Анатолий Ломаченко отказался от гонорара за подготовку Усика к финалу WBSS
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь