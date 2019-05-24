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Фанаты Арсенала потребовали перенести финал Лиги Европы из Баку

Фанаты Арсенала потребовали перенести финал Лиги Европы из Баку
09:34 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Действия болельщиков связаны с отказом ехать в Баку игрока Арсенала Генриха Мхитаряна.

Ранее английских болельщиков не устраивало, что финал Лиги Европы, где встретятся две английские команды состоится на расстоянии почти 5 тысяч километров от Лондона. Кроме того фанаты были возмущены недостаточным количеством билетов на матч.

Теперь из-за конфликта Азербайджана с Арменией играть в Баку за Арсенал не сможет армянин Генрих Мхитарян. По этой причине болельщики создали петицию с требованием перенести матч в Лондон.

"В добавок к многочисленным логистическим проблемам, которые препятствуют большинству болельщиков Арсенала и Челси стать участниками финала Лиги Европы, решение УЕФА провести матч в Баку (Азербайджан) заставило игрока Арсенала Генриха Мхитаряна отказаться от поездки с командой по той причине, что он боится получить телесные повреждения, что обусловлено многовековым конфликтом между Арменией и Азербайджаном.

Такое решение УЕФА отдает предпочтение прибыли перед чистотой, красивой игрой и безопасностью футболистов. Эта петиция призывает УЕФА признать крайне неудобные последствия своего решения и перенести финал Лиги Европы из Баку на Уэмбли в Лондоне. Подписанты этой петиции солидарны с фанатами Арсенала и Челси, Генриха Мхитаряна и игры в футбол в целом", - цитирует петицию talkSPORT.

Напомним, ранее свое недовольство проведением финала в Баку выразил тренер Ливерпуля Юрген Клопп, назвав решение УЕФА безответственным.

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Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), Футбол, Новости футбола.
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