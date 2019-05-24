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Венгер заявил, что еще вернется в большой футбол

Венгер заявил, что еще вернется в большой футбол
09:55 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Арсен Венгер уверен, что вернется в футбол, но пока не знает, в какой роли.

Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер не уверн вернется ли в футбол как тренер. При этом француз заверил, что желание и любовь к футболу у него остались.

"Я обязательно вернусь в футбол. Пока не знаю, в какой должности, в качестве тренера или нет. Аппетит и желание все еще есть. Футбол, как и раньше, моя страсть. Это единственное, что у меня есть, и я об этом немного знаю.

Я понял, что хочу поделиться тем, что узнал за свою жизнь. Она полезна только в том случае, если на определенном этапе вы делитесь своими знаниями. Как это будет происходить - победы в матчах или что-то другое, - это я должен решить. Решение будет принято очень быстро", - цитирует французского специалиста The Guardian.

Отметим, что Венгер покинул Арсенал в мае 2018 года спустя 22 года работы в команде.

Ранее сообщалось, что специалист не отрицает вероятности возглавить национальную сборную.

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ФК Арсенал (Лондон), Арсен Венгер, Футбол, Новости футбола.
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