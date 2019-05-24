Киевское Динамо может возглавить чешский специалист

Новости спорта: Киевский клуб заинтересован в услугах наставника пражской Славии.

Как стало известно Sport Arena, Динамо в качестве возможного нового главного тренера первой команды рассматривает кандидатуру наставника пражской Славии, 43-летнего специалиста Йиндржиха Трпишовского.

По информации наших чешских коллег, Трпишовский, под руководством которого Славия в этом сезоне впервые за 77 лет оформила золотой дубль, должен прибыть в Киев на переговоры.

Напомним, что по нашим данным, в эти выходные руководство бело-синих планирует встретиться с иностранным специалистом, а потенциальный главный тренер команды планирует посетить матч 31 тура УПЛ Динамо – Львов, который пройдет в столице 26 мая.

При этом, как утверждают наши источники, Динамо уже достаточно давно следит за тренерской карьерой Трпишовского и всерьез рассчитывает достичь соглашения с тренером.

Наши коллеги отмечают, что учитывая тот факт, что Славии 26 мая предстоит в заключительном туре чемпионата сыграть в дерби против Спарты, пусть этот матч и не имеет турнирного значения (Спарта обеспечила себе третье место), приезд Трпишовского в Киев, если он состоится, будет означать одно: для себя специалист решение принял.

Отметим, что в этом сезоне Славия под руководством Трпишовского дошла до 1/4 финала Лиги Европы, где уступила Челси (0:1, 3:4).

Напомним, что кандидатами на пост главного тренера Динамо также являются спортивный директор бело-синих Алексей Михайличенко, Юрий Калитвинцев и наставник Леха Адам Навалка.

Александр Хацкевич возглавляет киевский клуб с 2017 года после ухода Сергея Реброва. С тех пор белорус выиграл лишь Суперкубок Украины в 2018 году, но так и не стал триумфатором чемпионата или Кубка Украины.

На данный момент Динамо находится на втором месте УПЛ, в то время как Шахтер уже завоевал золотые медали чемпионата и выиграл Кубок Украины. Следующий матч киевляне проведут 26 мая против ПФК Львов.