Фонсека рассказал, где хотел бы работать в будущем

Новости спорта: Паулу Фонсека снова поделился своим желанием поработать в английском чемпионате или Бундеслиге.

Главный тренер Шахтера Паулу Фонсека снова поделился своим желанием поработать в английском чемпионате или Бундеслиге. Но португалец отметил, что где бы он ни работал, теперь он всегда будет возвращаться в Киев, так как имеет сильную связь с украинской столицей.

"Не секрет, что я хочу поработать в Англии. Но сейчас есть еще один чемпионат, который меня привлекает - это Бундеслига, куда иностранному тренеру не так просто пробиться. Но я думаю, что смог бы предложить что-то новое с тактической точки зрения.

- Привлекает сильнее чем Англия, где так много одних из лучших тренеров? Вы не хотите посоревноваться в АПЛ с Гвардиолой, с Сарри?

- Конечно, хочу. А еще с Марку Силвой, с Нуну Эшпириту Санту. Но сейчас не просто проявить себя в Англии, где собрались лучшие тренеры мира, а в их распоряжении лучшие футболисты.

Я часто гуляю по Киеву, особенно когда хорошая погода. Я приезжаю сюда с женой, мы любим пройтись по Майдану или Крещатику. Здесь всегда очень много людей, магазинов, ресторанов. Я всегда буду возвращаться сюда. У меня сильная связь с этим городом на всех уровнях. Здесь у меня семья, очевидно, я всегда буду возвращаться в Киев", - сказал Фонсека в интервью Федерации футбола Португалии.