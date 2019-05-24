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Марчелло Липпи снова возглавил сборную Китая

Марчелло Липпи снова возглавил сборную Китая
11:29 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Опытный наставник вновь будет работать в Поднебесной.

Известный итальянский тренер Марчелло Липпи во второй раз возглавил сборную Китая, сообщает AFP. Итальянец должен помочь команде выйти на чемпионат мира-2022 в Катаре.

Липпи сменил на посту главного тренера сборной Китая Фабио Каннаваро. Под руководством экс-защитника сборной Италии китайцы провели 2 матча на турнире China Cup, проиграв с одинаковым счетом 0:1 Таиланду и Узбекистану.

Напомним, что в первый раз Липпи возглавил сборную Китая в октябре 2016 года, но покинул команду в январе 2019 года после Кубка Азии.

В прошлом, 71-летний наставник был тренером Интера и Ювентуса. Также Липпи несколько раз возглавлял сборную Италии, с которой становился чемпионом мира в 2006 году.

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Сборная Китая, Марчелло Липпи, Новости спорта.
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