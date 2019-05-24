"Станет небольшим кошмаром": Венгер - о финале Лиги Европы в Баку

Новости спорта: Арсен Венгер тоже не считает удобным проводить финал Лиги Европы в Баку.

Экс-наставник Арсенала Арсен Венгер назвал небольшим кошмаром то, что придется пережить болельщикам Арсенала и Челси во время финала Лиги Европы в Баку.

По словам специалиста, все неудобства такого решения почувствуют на себе только болельщики, футболисты - нет.

"Команды не почувствуют проблем. Они живут в идеальных условиях, летают частным самолетом, где сидят в креслах бизнес-класса. Ситуация повлияет только на болельщиков. Для них это будет небольшой кошмар", - цитирует Венгера The Telegraph.

Ранее сообщалось, что болельщики подали петицию о переносе финала Лиги Европы из Баку в Лондон.

Напомним, в финале Лиги Европы встретятся Челси и Арсенал 29 мая.