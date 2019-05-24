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Шахтер дает 13 млн евро за игрока Серии А

Шахтер дает 13 млн евро за игрока Серии А
11:57 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта: Поль Лирола в летнее трансферное окно может стать «горняком».

Правый фулбек «Сассуоло» Поль Лирола заинтересовал «Шахтер». По информации Corriere del Mezzogiorno, «горняки» уже предложили итальянскому клубу 13 миллионов евро за 21-летнего футболиста.

Отмечается, что услугами Лиролы также интересуется «Наполи», однако именно украинский клуб готов предложить «Сассуоло» большую сумму отступных за футболиста, по причине чего на текущий момент является фаворитом трансферной гонки.

Поль Лирола является воспитанником «Эспаньола», но в раннем возрасте перебрался в Италию, где проходил обучение в академии «Ювентуса». Летом 2016 года туринцы отдали фулбека в аренду «Сассуоло», а в январе нынешнего года тот выкупил Лиролу за 7 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А на счету Лиролы 34 поединка, 2 гола и 7 ассистов.

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ФК Шахтер, Серия А, Новости футбола, ФК Сассуоло, Поль Лирола.
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