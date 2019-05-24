Ротань объявил состав сборной Украины U-21 на мемориал Лобановского

Новости спорта: Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань объявил состав команды на мемориал Лобановского, который стартует 3 июня в Киеве.

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань объявил состав команды на мемориал Лобановского, который стартует 3 июня в Киеве. В заявке 22 футболиста, информирует официальный сайт Федерации футбола Украины.

Также есть несколько игроков в резервном списке, трое будут вызваны в расположение сборной немного позже.

Состав сборной Украины U-21

Вратари: Анатолий Трубин (Шахтер), Олег Билык (Александрия), Андрей Кожухарь (Черноморец)

Защитники: Богдан Билошевский, Ахмед Алибеков (оба — Динамо), Евгений Чеберко ( Заря), Владислав Бабогло, Тимур Стецьков (оба — Александрия), Алексей Быков (Мариуполь), Орест Лебеденко (Луго, Испания), Богдан Милованов (Спортинг, Португалия)

Полузащитники: Дмитрий Крыськив, Владимир Якимец, Дмитрий Топалов (все — Шахтер), Евгений Смирный (Динамо), Артем Козак (Арсенал-Киев), Максим Лунев, Богдан Леднев (оба — Заря ), Александр Назаренко (СК Днепр-1)

Нападающие: Евгений Исаенко, Назарий Русин (оба — Динамо), Владислав Вакула (Мариуполь)

Напомним, что молодежная сборная Украины сыграет в полуфинале против Кипра 3 июня. Начало игры в 18:00. В другом полуфинале сыграют молодежные сборные Болгарии и Израиля.