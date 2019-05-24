Реал готов увеличить предложение по Азару

Новости спорта: Зидан настаивает на быстром трансфере бельгийца.

Реал хочет как можно скорее оформить трансфер полузащитника Челси Эдена Азара. Бланкос увеличат предложение по бельгийцу, сообщает Standard.co.uk.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан хочет, чтобы переход Азара был приоритетом клуба в ближайшее время. Ранее L’Equipe сообщал, что бельгийский полузащитник присоединится к мадридцам после финала Лиги Европы.

Руководство Челси готово отпустить Азара за сумму не менее чем 100 миллионов фунтов (116 миллионов евро). Синие настаивают на подобной сумме, несмотря на то, что контракт бельгийца с клубом истекает уже в следующем сезоне, и он может уйти бесплатно.

Бельгиец играет за Челси с 2012 после перехода из Лилля. В нынешнем сезоне Азар провел за Синих во всех турнирах 51 матч, забил 19 голов и отдал 16 результативных передач.

Финал Лиги Европы, в котором встретятся Челси и Арсенал, состоится 29 мая в Баку.