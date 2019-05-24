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Ди Франческо может возглавить Севилью

Ди Франческо может возглавить Севилью
14:16 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта: Итальянский тренер близок к продолжению карьеры в Испании.

Эусебио Ди Франческо может стать главным тренером Севильи, сообщает Onda Cero. По информации источника, о назначении итальянца должны объявить уже на следующей неделе.

Ди Франческо может подписать с Севильей контракт на 2 года.

Напомним, что на днях было объявлено об уходе из Севильи предыдущего тренера нервионцев Хоакина Капарроса. В апреле стало известно, что наставник рохибланкос болен хронической лейкемией. Специалист продолжит работу в структуре клуба.

Приход Ди Франческо в Севилью может быть связан с тем, что спортивный директор клуба Мончи ранее сотрудничал с тренером в Роме. Испанский функционер был спортивным директором в Риме с апреля 2017 по март 2019 года.

Последним местом работы Ди Франческо была Рома, откуда наставник был уволен в марте после вылета от Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов. 49-летний тренер возглавил джалоросси летом 2017 года и по итогам первого сезона вывел Рому в полуфинал Лиги чемпионов, где Волки проиграли Ливерпулю.

Севилья завершила сезон на шестом месте в турнирной таблице Примеры и вышла в Лигу Европы.

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Футбол, ФК Севилья, Новости футбола, Эусебио Ди Франческо.
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