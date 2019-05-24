Роббен рассказал, почему ушел из Реала

Новости спорта: Сейчас нидерландцу уже можно приоткрыть мадридскую завесу.

Вингер мюнхенской "Баварии" Арьен Роббен рассказал об испанском периоде карьеры – голландец покинул "королевский" клуб в 2009 году и, как заверяет сам футболист, Роналду не имеет к этому большого отношения. Арьена цитирует издание SPOX. Рекомендуем к прочтению наш материал по поводу расставания немецкого клуба с Роббеном и Рибери.

"Было трудно из-за смены президента клуба – мне было комфортно в коллективе, я отлично играл, но когда в футбол вмешивается политика, а ты не получаешь шансов, то необходимо выбирать: либо продолжать борьбу здесь, либо продолжать карьеру в другой команде".

"Роналду? Нет, дело не только в нем. Перес вернулся на пост босса клуба, купил Криштиану, Кака, Бензема и Хаби Алонсо. "Реал" потратил внушительную сумму денег, нам сообщили, что Флорентина хочет вернуть часть средств за счет продажи других футболистов. Было обидно, ведь у меня были хорошие отношения с Пеллегрини, а тогдашняя предсезонная подготовка вообще была лучшей в моей карьере".