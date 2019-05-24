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Алиев поддержал Хацкевича

Алиев поддержал Хацкевича
14:35 Сегодня Телеграф Канал футбол Фото:: Footboom

Новости спорта: Экс-динамовец Александр Алиев верит в наставника Хацкевича.

Экс-полузащитник киевского Динамо Александр Алиев дал оценку работе Александра Хацкевича на посту главного тренера клуба.

«Работу Александра Хацкевича можно оценить как положительную, даже несмотря на то, что команда в течение трех лет не становилась чемпионом. Он лепит команду, проделал хорошую работу, имея в обойме много молодежи, которая начинает прибавлять. Понятно, что Шахтер на данный момент сильнее. Но нужно дать Александру Николаевичу еще время и продлить контракт.

Если и дальше делать ставку на молодежь, все равно нужно усиление. Наверняка президент будет ставить высокие задачи, а для этого необходимо точечно провести хорошую селекцию, и докупить тех исполнителей, которых видит главный тренер, и за которых будет отвечать.

Существует надежда, что со сменой политической ситуации в стране все поменяется в лучшую сторону, к нам опять будут приезжать добротные футболисты, и Динамо приобретет тех, которые смогут решать поставленные цели: выиграть золотые медали и удачно выступать на международной арене. Главное со стороны президента должно быть терпение, вера и время», - сказал Александр Алиев сайту UA-Футбол.

Напомним, последнее в текущем сезоне очное противостоянии Шахтера и Динамо завершилось ничьей. Финальный свисток арбитра зафиксировал счет 1:1.

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Александр Алиев, Александр Хацкевич, ФК Динамо (Киев).
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