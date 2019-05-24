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Наполи может подписать защитника Ливерпуля

Наполи может подписать защитника Ливерпуля
14:54 Сегодня Телеграф football.ua

Новости спорта: Половину завершившегося сезона футболист провел в аренде в Борнмуте.

Наполи проявляет интерес к защитнику Ливерпуля Натаниэлю Клайну, сообщает Goal.com. Мерсисайдцы готовы отпустить футболиста за 15 миллионов евро.

Вторую половину завершившегося сезона в АПЛ Клайн на правах аренды играл за Борнмут. По всей видимости, главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп больше не рассчитывает на 28-летнего футболиста.

Клайн перешел в Ливерпуль из Саутгемптона в 2015 году за 17 миллионов евро. Его действующий контракт с мерсисайдцами рассчитан до 2020 года.

В сезоне 2018/2019 защитник провел 21 матч и отметился 1 голевой передачей.

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ФК Ливерпуль, ФК Наполи, Футбол, АПЛ, Новости футбола, Натаниэль Клайн.
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